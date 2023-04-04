أزمة بين ترامب وقاضي المحاكمة خوان ميرشان.. ما القصة؟

ساعات قليلة ويمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام المحكمة، حيث يدور الحديث عن القاضي خوان ميرشان الذي يقول الرئيس الجمهوري السابق، إنه «يكرهه»، والمعروف عنه أنه رجل قانون مخضرم وصارم، لكنه عطوف.

محامي ترامب: رجل قانون جاد وذكي

وقال رون كوبي، محامي دفاع ترامب في مانهاتن: «إنه رجل قانون جاد وذكي وحتى مزاجي وليس من هؤلاء القضاة الذين يصرخون في وجه المحامين»، بحسب تقرير لـ«NBC NEW» الأمريكية.

في المقابل، اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهة نظر مختلفة عن ميرشان، قاضي المحكمة العليا بالولاية بالإنابة، الذي من المقرر أن يترأس المحاكمة اليوم الثلاثاء، ومن المرجح أن يشرف على أي محاكمة خاصة لدونالد ترامب في وقت لاحق.

واشتكى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من تعامل القاضي مع محاكمة الاحتيال الضريبي الأخيرة المتعلقة بمنظمة ترامب، والتي تم تغريمها 1.6 مليون دولار بعد إدانتها في جميع التهم الـ17.

ترامب ينتقد القاضي ميرشان

كما انتقد ترامب القاضي ميرشان، الجمعة الماضية، على موقعه في شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social، بينما أخطأ في كتابة الاسم الأخير للقاضي.

وقال لوسيان تشالفن، المتحدث باسم نظام محاكم الولاية، إن ميرشان تم تعيينه بشكل عشوائي للإشراف على هيئة المحلفين الكبرى، وإن القضاة الذين يشرفون على مثل هذه التحقيقات يتم تكليفهم بعد ذلك بالنظر في أي قضايا تخرج عن هيئة المحلفين الكبرى.