يتساءل جمهور الفنان أحمد مكي عن موعد عرض مسلسل الكبير أوي7 والذي يعرض على قناة on يوميا، وشهدت حلقاته الأولى العديد من الأحداث الكوميدية.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي7 على قناة on

ويأتي موعد عرض مسلسل الكبير أوي7 على قناة on الحلقة الجديدة من المسلسل في تمام 6:15 مساء على قناة on عقب أذان المغرب وتكون الاعادة الأولي في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل والإعادة الثانية 2:00 مساء اليوم التالي.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي7

وانطلقت أحداث الحلقات الأولي من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع في البحث عن حل لمشاكل الكبير ومربوحة بعد حياة زوجية دامت فترة قصيرة، أما الجزء الثاني من الحلقات تناول هوس الجمهور بالسوشيال ميديا وسيطرتها على الشباب في السعي وراء الربح المادي والتريند ووصل بهم الأمر إلى تعريض حياتهم الشخصية للاختراق وجعلها مستباحة من قبل الجميع.