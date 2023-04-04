مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 13.. جوني يتناول قضية جديدة على السوشيال ميديا

من المقرر أن تشهد أحداث مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 13، قضية جديدة كعادة المسلسل الذي اعتاد صناعه على طرح قضية مغايرة في كل حلقة، وانتهت الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي7 بانتصار الكبير وجوني على «شروق كلنا سوا»، بعد مساومة جوني بالشيكات.

مسلسل الكبير أوي7 الحلقة13

ومن المقترض ان يتناول الفنان أحمد مكي خلال مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 13، قضية جديدة كالقضايا التي تناولها مع انطلاق الجزء السابع من المسلسل، حيث بدأ الحلقات بقضية المشاكل الزوجية والملل الزوجي بعد فترة، ثم انتقل إلى هوس السوشيال ميديا والسعي وراء التريند دون وضع الخصوصية في الاعتبار الخصوصية.

ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 7

وضم الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي7 للفنان أحمد مكي، عددًا من ضيوف الشرف، وكان أبرزهم «لورديانا، آيتن عامر، أحمد السقا، نور اللبنانية، علاء مرسي، أوتاكا ومحمد توب»، والمسلسل بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام اسماعيل.