مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء7 على قناة on في رمضان 2023 تشغل بال محبي العمل الذي يعرض خلال السباق الرمضاني، ويناقش عددًا من القضايا التي تهم المجتمع بطريقة كوميدية.

مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء7 على قناة on في رمضان 2023

ومواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء 7 على قناة on في رمضان 2023 تأتي في الساعة 6:15 مساء بعد أذان المغرب مباشرة، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية في الساعة 6.20 مساءً، ويمكن متابعة قناة on عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء 7 على قناة on في رمضان 2023 تستكمل القضايا التي يناقشها المسلسل ، منها قضايا المشكلات الزوجية التي ناقشها المسلسل في البداية، وهوس التريند والمشكلات التي حولت حياة البلوجرز إلى بيزنس من أجل المال والشهرة.

مسلسل الكبير أوي الجزء7

تعرض المواقف التي يتعرض لها جوني خلال رحلة بحثه عن ذاته ، والعلاقة بين الكبير أوي ومربوحة التي تواجه بعض المشكلات.