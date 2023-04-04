مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 12.. جوني يواجه شر «شروق» مستعينا بشقيقه

من المتوقع اتحاد الفنان أحمد مكي خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12 والذي يعرض على قناة on، مع شقيقة جوني لمواجهه شر «شروق»، التي ظهرت في حياتهم فجأة.

أحداث الحلقة 12 مسلسل الكبير أوي

وخلال أحداث مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 12 يتفق الكبير مع شقيقه «جوني»، على مواجهة شر شروق بعد الشيكات التي وقعها جوني كشرط جزائي للعمل بينهما على السوشيال ميديا وقامت «شروق»، بتهديد جوني بالسجن إذا لم يسمع كلامها ويستكمل الفيديوهات على السوشيال ميديا.

وضمن أحداث مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 12، يعلم الكبير موضوع الشيكات ويلجأ إلى حبس شروق وأسرتها وإجبارهم على تناول طعام بشطة حارقة، وبالفعل تنجح خطته في القضاء على شرها ويحصل جوني علي الشيكات التي تقدر بـ 5 ملايين جنيه.

الحلقة 12 من مسلسل الكبيراوي 7

وشهدت مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12، خطوبة جوني وشروق وسط لايفات عديدة على السوشيال ميديا لجلب المشاهدات والربح المادي، وفي مشهد تمثيلي متفق عليه بين جوني وشروق حاولت الأخيرة ضربه ليثور جوني ويقلب الأمور وينهي الشراكة بينهما.