أحمد عمر هاشم يشكر الرئيس السيسي: «حفظك الله ودمتم لمصر»

نشر الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، شكر وتقدير لرئيس الجمهورية، حيث كتب ما نصه: «سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفظه الله ورعاه، تلقيت ببالغ السرور والفرح كريم صنيعكم وجميلكم، بنقلي بطائرة خاصة إلى القاهرة إثر الوعكة الصحية».

عمر هاشم: عمل إنساني نبيل

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء: «هو عمل إنساني نبيل، لا أستطيع أن أرد الجميل إلا بالدعاء لله، أن يكللكم بعنايته، وأن يحرسكم برعايته، حفظك الله ورعاك وسدد على طريق النصر والخير خطاك ودمتم لمصر».