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أحمد عمر هاشم يشكر الرئيس السيسي: «حفظك الله ودمتم لمصر»

كتب:

محمد متولي
04:13 ص | الثلاثاء 04 أبريل 2023
الدكتور أحمد عمر هاشم

الدكتور أحمد عمر هاشم

نشر الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، شكر وتقدير لرئيس الجمهورية، حيث كتب ما نصه: «سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفظه الله ورعاه، تلقيت ببالغ السرور والفرح كريم صنيعكم وجميلكم، بنقلي بطائرة خاصة إلى القاهرة إثر الوعكة الصحية».

عمر هاشم: عمل إنساني نبيل

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء: «هو عمل إنساني نبيل، لا أستطيع أن أرد الجميل إلا بالدعاء لله، أن يكللكم بعنايته، وأن يحرسكم برعايته، حفظك الله ورعاك وسدد على طريق النصر والخير خطاك ودمتم لمصر».

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