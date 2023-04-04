إصابة 3 في تصادم سيارتين بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص في حادث مروري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، جراء تصادم سيارتين على طريق السويس الصحراوي، ونقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم سيارتين «ط ص ا 8395» مع سيارة أخرى تحمل لوحات رقم «ط ا ج 9417» قرب شركة أدوية أبو سلطان.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، نقلت اثنين من المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي، فيما تم مصاب ثالث إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية، إن من نقلا إلى مستشفى فايد مصابين بكدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسم، حالتهما الصحية مستقرة، فيما تم نقل المصاب الثالث إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لإصابته بإصابات مختلفة بين كسور واشتباه نزيف داخلي.

انتقال سيارات الشرطة إلى مكان الحادث

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، بانتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية من جديد، وتسيير السيارات.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الحادث وسبب وقوعه.