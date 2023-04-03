رياح خفيفة محملة بأتربة تضرب طرق الإسماعيلية السريعة والصحراوية

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، هبوب رياح خفيفة محملة بأتربة على معظم أنحاء المحافظة من الأحياء والمراكز والمدن.

وظهرت الرياح المحملة بالأتربة، علي طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، وطريق «الإسماعيلية- السويس» الصحراوي، إلي جانب بعض الطرق الداخلية.

الشبكة الوطنية للطوارئ تحذر من الرياح

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء من ارتفاع درجات الحرارة علي كل الأنحاء، اليوم الاثنين، بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إن هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، خلال فترة النهار، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

رفع حالة الطوارئ

وشهدت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ في كل المناطق بالإسماعيلية، بالتزامن مع تغير حالة الطقس اليوم الاثنين مع انتشار سيارات الاسعاف علي الطرق السريعة والصحراوية للتدخل حال وجود أي طارئ.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة التدخل العاجل وربط غرف الطوارئ في المراكز والمدن، مع الشبكة الوطنية للطوارئ لسرعة الحل حال حدوث أي طارئ.