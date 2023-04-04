استقبل مستشفى فايد التخصصي فجر اليوم، اثنين من المصابين في حادث طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، بعد نقلهما إلى قسم الطوارئ، فيما نقل المصاب الثالث إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

ووقع تصادم بين سيارتين في الساعات الأولى من صباح اليوم، أمام شركة أدوية أبو سلطان قرب مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

أسماء المصابين في حادث الإسماعيلية

أسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة إبراهيم إبراهيم طه 40 سنة، مقيم في قرية أبو سلطان، مصاب بكدمات وسحجات في مختلف الجسم وجروح سطحية، أحمد السيد عبد الحميد 47 سنة، مقيم بالقرية ذاتها، مصاب بكدمات في الجسم، واشتباه خلع بالكتف، نقلا إلى مستشفى فايد التخصصي.

كما نقلت سيارات إسعاف الإسماعيلية، سلامة عياد سالم 42 سنة، مقيم بقرية سرابيوم التابعة لمركز فايد، إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

وقالت المصادر الطبية، إن المصاب الثالث يعاني من كسر مضاعف بالساق الأيمن، واشتباه كسر بالساق الأيسر، وكدمات وجروح مختلفة في أنحاء الجسم، وجار إجراء الأشعات والتحاليل اللازمة له.