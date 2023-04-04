إعلان التأهب للتحذير من غارة جوية في عدة مناطق أوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة تأهب للتحذير من غارة جوية في «خاركيف، دنيبروبتروفسك» والمناطق الخاضعة لسيطرة «كييف» في مقاطعتي «زابوريجيا، دونيتسك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوتسي» الروسية.

وكانت القوات الروسية، أحبطت في وقت سابق، من اليوم الثلاثاء، 4 محاولات أوكرانية، لإجراء عملية استطلاع باستخدام القوة على محور جنوب «مقاطعة دونيتسك»، معلنة مقتل نحو 20 مسلحًا.

وأشار رئيس المركز الصحفي لمجموعة «قوات فوستوك» الروسية، ألكسندر جوردييف، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى تدمير طائرة انتحارية مسيرة روسية «لانسيت» مدفعية ذاتية الدفع «كراب» من إنتاج بولندي على محور جنوب دونيتسك، مضيفا أن راجمات «سميرتش»، دمرت مستودع ذخيرة و6 شاحنات للقوات الأوكرانية.

وقال مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية، إن الفرقاطة «الأميرال جولوفكو» ستنفذ عمليات إطلاق الصواريخ المجنحة «كاليبر إن كا» و«أونيكس» في منطقة عمليات أسطول الشمال، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.