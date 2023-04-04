ارتفاع درجات الحرارة في جنوب سيناء وسانت كاترين تسجل 22 مئوية

ارتفعت درجة الحرارة في جنوب سيناء بصفة عامة، وعلى مدينة سانت كاترين بصفة خاصة، وسجلت قمم الجبال بالمدينة درجات حرارة مرتفعة مقارنة بالأيام الماضية منذ يناير الماضي.

وقال اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، لـ«الوطن»، إن مدينة سانت كاترين تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، ووصلت صباح اليوم الثلاثاء إلى 12 درجة، وتصل خلال اليوم إلى 22 مئوية، وهي أعلى درجة حرارة تسجلها المدينة منذ ثلاث أشهر.

هدوء الرياح وانخفاض الرطوبة

وأكد رئيس مدينة سانت كاترين، أن حالة الطقس ممتازة ومثالية، فالشمس ساطعة، والرياح هادئة، وسرعتها لا تتجاوز 6 كيلومترات في الساعة، ونسبة الرطوبة 13%.

وأشار «عابد» إلى أن فصل الربيع يعتبر أحد الفصول المميزة في سانت كاترين، حيث تنتشر النباتات الطبية والعطرية، وتزهر الأشجار المثمرة، والتي تنتج فواكه في الصيف.

درجة الحرارة أعلى جبل موسى

وأوضح «عابد»، أن قمم الحبال بمدينة سانت كاترين اختفت منها مظاهر البرودة الشديدة التي كانت مستمرة طوال موسم الشتاء، وسطعت الشمس فوق الجبال، مشيراً إلى أن قمة جبل موسى سجلت 11 درجة في الصباح، وهي أعلى درجة حرارة منذ نحو 100 يوم.

أما جبل سانت كاترين، أعلى القمم الجبلية، فسجل 7 درجات، وجبل عباس 9 درجات، وقال إن الرحلات الجبلية مفتوحة إلى جبل موسى، ومعظم السياح الذين يصعدون الجبل من الأجانب.