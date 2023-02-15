الجمل كلمة السر في الصعود إلى جبل موسى.. «متعة حقيقية»

رحلة جبل موسي أصبحت من أشهر الرحلات السياحية في مصر، وعلى الرغم من مشقة الرحلة إلا أنّ متعتها تجعل العناء فرحا، فالصعود إلي جبل موسي له أدوات خاصة يتخذها السياح، الذين يرغبون في صعود الجبل خاصة في فصل الشتاء.

الجِمال الموجودة خلف دير سانت كاترين، أحد وسائل رحلة الصعود إلى قمة الجبل، ركوبها اختياري وليس إخباري للسياح، الجمل سفينة الصحراء ووسيلة الصعود إلي جبل موسي خاصة كبار السن.

رحلة جمال جبل موسى

عيد خضر، مسؤول الأدلة والجمالين في سانت كاترين، يقول في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ رحلة الجمال إلي جبل موسى متعة حقيقية، تستطيع أن تشاهد من فوق الجمل حيوانات برية وطيور ومظاهر طبيعية طوال الرحلة، التي تبدأ من خلف دير سانت كاترين لمدة ساعتين تقريبا.

وأضاف ابن قبيلة الجبالية، أنّ ركوب الجمل اختياري للسياح، وكل جمل له جمال يقوده خلال الرحلة، التي تنطلق من ساحة انتظار الجمال وحتى الوصول إلي سلالم الصعود إلي جبل موسى، لافتا إلى وجود مكان انتظار ومبيت للجمال سواء في منطقة الدير أو المنطقة الموجودة عند سلم الجبل.

وأشار إلى أن رحلة الهبوط، يكون ركوب الجمال اختياريا، ويفضل السياح النزول من الجبل دون الجمل، لأن الصعود أصعب من النزول، لذا فالمعظم يفصل ركوب الجمال في رحلة الذهاب وليس الإياب.

تكلفة رحلة الجمل أثناء صعود جبل موسى

وأكد أنّ مدينة سانت كاترين بها نحو 250 جملا، وكل جمل له جمال وصاحب الجمل لديه بطاقة صادرة من شرطة السياحة، والعمل يكون بالدور بين الجمالين، مشيرا إلى أنّ تكلفة الرحلة 450 جنيها بالنسبة للجمل، ويحصل الجمل علي ثلاث وجبات يومية تتمثل في التبن والذرة وهي أصبحت مكلفة، موضحا أنّ مدينة سانت كاترين بها ما يقرب من 500 دليل بدوي معظمهم يعملون تحت رقابة من الأجهزة التنفيذية للحفاظ على سلامة السياح.