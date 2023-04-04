موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل مذكرات زوج بطولة خالد الصاوي وطارق لطفي

تتوالى أحداث مسلسل مذكرات زوج خاصة مع اقتراب نهاية المسلسل، إذ أن جميع أحداثه مكونة من 15 حلقة فقط، ولذا فإن الحلقة اليومية تضم العديد من الأحداث المتتالية لجميع شخصيات العمل، خاصة رؤوف وشرين وهدى وسيف وغيرهم من الشخصيات التي تؤثر في أحداث المسلسل الاجتماعي مذكرات زوج، لذا يزيد إقبال المشاهدين على انتظار موعد عرض الحلقة 13 الليلة، على شبكة قنوات سي بي سي، إذ يُعرض حصريًا.

مسلسل مذكرات زوج

بدأ رؤوف يشعر بالحرية الشديدة بعد طلاقه من شرين، خلال الأحداث السابقة من مسلسل مذكرات زوج، حتى أنه أصبح سعيدًا بتلك الحرية وأصبحت محور حديثه مع أصدقائه والمقربين منه، مؤكّدًا أنَّه بدأ حياته من جديد ويسعى لتعويض السنوات الضائعة من عمره.

على الجانب الآخر، تسعى شرين أيضًا لاستعادة حياتها، والعودة إلى استقرارها النفسي بعد الطلاق، وبدأت في ممارسة الرياضة والخروج مع كريم زميلها في العمل الذي يحاول التقرب منها.

موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل مذكرات زوج على قناة CBC اليوم

ويمكن لمشاهدي مسلسل مذكرات زوج، متابعة الحلقة 13 من أحداث المسلسل الليلة، على قناة CBC اليوم في تمام الساعة 8:45 مساء اليوم الثلاثاء 4 أبريل الموافق هجريًا 13 رمضان.

وتعاد الحلقة 13 من مسلسل مذكرات زوج في الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتُعاد للمرة الثالثة غدًا الأربعاء الساعة 2:45 ظهرًا .

أبطال عمل مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج بطولة كوكبة من نجوم الصف الأول منهم طارق لطفي، وعائشة بن أحمد، ونهى عابدين، وخالد الصاوي، وهو مأخوذ عن رواية الراحل أحمد بهجت، وإخراج تامر نادي

ويُعرض المسلسل عبر 15 حلقة فقط، من بداية شهر رمضان وتنتهي الخميس المقبل.