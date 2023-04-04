ملخص مسلسل مذكرات زوج الحلقة 12.. مفاجآت كبيرة ضمن الأحداث

شهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل مذكرات زوج، أحداثا متعددة، إذ حدثت مقابلة بين سيف ووالدة سلمى وتعرف عليها، وأخبرته بأن سلمي ترفض مقابلة والدها، لكن رأى سيف أن لسلمى كامل الحرية في أن ترفض ذلك أو توافق عليه، وذهب طه إلى رؤوف، وأخبره بأنه يرغب في أن يساعده في علاقته بنجيبة دون قصده، وطالبه بإمكانية أن يضع مذكراته في كتابه الجديد مذكرات زوج.

شيرين تقدر وقوف والدتها بجوارها بعد طلاقها

وتضمنت أحداث الحلقة 12 من مسلسل مذكرات زوج، أن شيرين التي تؤدي دورها عائشة بن أحمد، أبدت تقديرها وحبها لوقوف زوجة أبيها بجانبها، بعد أن طلقها رؤوف، وحدثت في بداية الحلقة مقابلة بين سيف ووالدة سلمى التي أخبرته عن رفض سلمى مقابلة والدها، لكنه رأى أن لها مطلق الحرية في ذلك.

ملخص الحلقة 12 من مسلسل مذكرات زوج

كما شهدت الحلقة، نقاشا بين رؤوف وأصدقائه، تحدث خلاله عن سعادته بأنه أصبح سينجل بعد طلاقه لزوجته، وشعوره بالراحة نتيجة ذلك، واعترفت سلمى بحبها لسيف، بعد التجربة الصعبة التي خاضتها، بينما ذهب رؤوف إلى والدته حتى يصالحها، وطلبت منه خلال حوارهما، أن يعود إلى شيرين مجددا، بعدما سألته عن أحواله وحياته، كما ذهبت نجيبة إلى منزل شيرين، وأخبرتها عن تفاصيل علاقتها بطه وسوء العلاقة بينهما مؤخرا.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc

تعرض شبكة قنوات سي بي سي يوميا في شهر رمضان المبارك أحداث المسلسل الاجتماعي مذكرات زوج، في توقيتات مختلفة.

- العرض الأول للحلقة الجديدة من مسلسل مذكرات زوج الساعة 8:45 مساء.

- العرض الثاني للحلقة الجديدة من مسلسل مذكرات زوج الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.