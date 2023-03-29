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مواعيد مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 7 على قناة DMC دراما

كتب:

محمد متولي
05:21 م | الأربعاء 29 مارس 2023
مسلسل يحيى وكنوز 2

مسلسل يحيى وكنوز 2

يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني والقنوات الناقلة، الذي يعرض حصريا على «DMC» إضافة إلى منصة «Watch IT»، وذلك قبل عرض الحلقة 7 من المسلسل الموجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.

ويعرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني بعنوان «سر البردية»، ويستعرض من خلال الحلقات معلومات عديدة عن الحضارة المصرية القديمة، وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعوما بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني والقنوات الناقلة

وكشفت شبكة قنوات «DMC»، عن مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني والقنوات الناقلة، ويعرض المسلسل الساعة الـ 6:15 مساء، ويعاد الساعة الـ 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة الـ 10:30 مساء، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.

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