ناقد فني: منصة watch it جذبت المشاهد بتنوعها

وصف أحمد سعد الدين، الناقد الفني، العلاقة بين منصة watch it والقنوات الفضائية التي تعرض الدراما الرمضانية بأنّها «متكاملة»، حيث تؤدي المنصة دور مهم للغاية قبل وخلال شهر رمضان، لتوفير المحتوى الدرامي في أي وقت، إضافة إلى إمكانية مشاهدة الحلقات بصورة متتابعة ومشاهدة عدة أعمال بالتتابع دون إعلانات، وهو دور يضاف لدور القنوات الفضائية التي تبث هذه الأعمال الدرامية في حينها.

إتاج بعض الأعمال الحصرية على المنصة

وأضاف سعد الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية امل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ منصة watch it، أضافت إلى مزاياها عرض بعض الأعمال الحصرية وإنتاج بعض الأعمال المختلفة التي تعرض فقط عبر منصتها خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أنّ الأعمال المعروضة على المنصة جديدة وجيدة.

ناقد فني: منصة watch it جذبت الجمهور بتنوعها

وأشار الناقد الفني، إلى أنّ منصة watch it، تتضمن تنوعا كبيرا بعيدًا عن الأعمال الدرامية كونها تعرض أفلام وبرامج، ما مكنها من جذب الجمهور إليها بالتنوع الخاص بها عن طريق إنتاج أعمال مختلفة حصرية تعرض عليها فقط، أو الأعمال التي تعرض على الفضائيات.