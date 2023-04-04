مسلسل مذكرات زوج الحلقة 13 بطولة طارق لطفي.. روؤف يسعى للصلح مع والدته

شهدت أحداث مسلسل مذكرات زوج، ذهاب «رؤوف» إلى والدته لإنهاء الخلافات بينهما، بعد غضبها منه بسبب طلاقه لشيرين دون أسباب واضحة، حيث ما زالت والدته تسعى للصلح بينه وبين شيرين، لكنه يرفض هذا الأمر ويتهرب من مناقشته منعا لتفاقم الخلافات بينهما.

وعلى الجانب الآخر، يسعى سيف شقيق رؤوف، إلى إتمام زواجه بسلمى، رغم اعتراض والدته بسبب ظروف سلمي العائلية، وتستمر أحداث الحلقة 13 من مسلسل مذكرات زوج.

موعد عرض الحلقة الـ13 من مسلسل مذكرات زوج

تعرض الحلقة الثالثة عشر من مسلسل مذكرات زوج، في تمام الساعة 8:45 مساءً على قناة cbc العامة، وتعاد للمرة الأولى في الساعة 2:45 صباحًا على قناة cbc دراما، وذلك عبر تردد، 11785، ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، على القمر نايل سات.

مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وكتب له الحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج تامر نادي، بطولة طارق لطفي، وعائشة بن أحمد، وخالد الصاوي، ونهى عابدين، وهناء الشوربجي.