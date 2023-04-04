الحلقة 13 من مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي.. شيرين تبدأ علاقة جديدة

بدأت «شيرين» خلال الأحداث الأخيرة في مسلسل مذكرات زوج الخروج مع كريم زميلها في العمل، كما وطدت علاقتها مع الدكتورة نجيبة، التي ساعدتها كثيرًا على تجاوز محنة طلاقها من رؤوف، كما ساعدتها على العودة للاهتمام بأبنائها، الذين يشعرون بحالة ارتباك بعد ابتعاد ابنيهما عن المنزل وشعورهما بحالة من عدم الاستقرار أثرت على أدائهما الدراسي وعلاقتهما مع أصدقائهما في المدرسة والنادي.

الحلقة 13 من مسلسل مذكرات زوج

تُعرض الساعة 8:45 مساءً، الحلقة 13 من مسلسل مذكرات زوج، على قناة سي بي، ثم تعاد مرة أخرى على نفس القناة الساعة 2:45 صباحًا، وتُعاد غدًا للمرة الثالثة وذلك الساعة 2:45 ظهرًا اليوم التالي.

القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

من خلال تردد 11785، ومعدل ترميز 27500، على نايل سات، تبث cbc حصريا وبشكل يومي جميع أحداث مسلسل مذكرات زوج.

أبطال مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج، يضم كوكبة من نجوم السينما والدراما المصرية والعربية، طارق لطفي، وعائشة بن أحمد، وخالد الصاوي، سيناريو الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، عن قصة أحمد بهجت، وإخراج تامر نادر.