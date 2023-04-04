«التضامن» تسدد ديون 5 آلاف غارمة من المحكوم عليهن بتكلفة 207 ملايين جنيه

ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّه تمّ العمل على سداد ديون 5 آلاف غارمة من المحكوم عليهنّ بتكلفة 207 ملايين جنيه وذلك لإخلاء سبيلهنّ أو للتصالح في الأحكام الصادرة ضدهنّ.

محو أمية 900 ألف سيدة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار

وأشارت وزارة التضامن في تقرير صادر عنها، إلى أنَّه من خلال برنامج «لا تكافل مع أمية»، العمل على محو أمية 900 ألف سيدة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بنسبة زيادة 34%.

تدريب 292 ألف سيدة لتأهيلهنّ للعمل

وأوضحت أنَّه في إطار العمل على دعم المرأة تمّ تدريب 292 ألف سيدة لتأهيلهنّ للعمل سواء لدى أنفسهنّ أو لدى الغير، كما تمّ تمويل 400 ألف مشروع متناهي الصغر، موضحة أَّن هناك 75% من النساء مستفيدات من تلك المشروعات بنسبة فائدة 5% إِلى 9%.

ولفتت إلى أنَّه تمّ العمل أيضًا على زيادة مراكز استضافة المرأة المعنفة لتصل إلى 11 مركزًا بزيادة نسبتها 22%، موضحة أنَّ هناك 830 ألف سيدة معيلة ومطلقة تتلقى خدمات الدعم النقدي من وزارة التضامن ومن صندوق تأمين الأسرة بقيمة 5 مليارات سنويًا.