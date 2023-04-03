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«التضامن» توضح 5 طرق للحد من أعراض «طيف التوحد» لدى الأطفال

كتب:

منة عبده
12:18 م | الإثنين 03 أبريل 2023
مرض التوحد لدى الأطفال.. أرشيفية

مرض التوحد لدى الأطفال.. أرشيفية

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أنّ اضطراب طيف التوحد يظهر في مرحلة الطفولة المبكرة ويؤدي إلى قصور في أداء المهارات الوظيفية اليومية، كما أكدت الوزارة أنّه لا يوجد علاج شاف لاضطراب طيف التوحد، ولكن هناك تدخلات علاجية للحد من أعراضه، بل يكون التدخل مزيجا بين «العلاج السلوكي، والعلاج الوظيفي، والعلاج البيولوجي، والعلاج الدوائي». 

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 5 طرق للحد من أعراض «طيف التوحد» لدى الأطفال، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي

5 طرق للحد من أعراض «طيف التوحد» لدى الأطفال

1- لا يوجد علاج شاف لاضطراب طيف التوحد، ولكن هناك تدخلات علاجية للحد من أعراضه، ويكون مزيجا مما يلي.

- العلاج السلوكي: الذي يساعد في تعلم المهارات، والحد من التصرفات غير المقبولة.

- العلاج الوظيفي: لعلاج المشكلات الحسية.

- العلاج البيولوجي: من خلال إضافات بعض الأطعمة والفيتامينات، أو تغيير النظام الغذائي.

- العلاج الدوائي: الذي يحسن من أداء الموصلات العصبية، لتحسين الأداءات الانفعالية والسلوكية.

2- الحديث مع الطفل المصاب بطيف التوحد بإستمرار، والتعليق على كل ما يقوم به من فعل، من خلال جمل قصيرة، ومفردات واضحة، والكلام بسرعة مناسبة مع وجود فواصل واضحة بين الجمل. 

3- الحفاظ على التوجه الإيجابي بإستمرار تجاه الطفل المصاب بطيف التوحد.

4- افتخر بإنجازات طفلك المصاب بالطيف وإن كانت بسيطة.

5- البحث عن الأنشطة المحببة إلى طفلك المصاب بطيف التوحد، وابدأ بتلك الأنشطة لتعليمه من خلالها. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.