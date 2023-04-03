«التضامن» توضح 5 طرق للحد من أعراض «طيف التوحد» لدى الأطفال

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أنّ اضطراب طيف التوحد يظهر في مرحلة الطفولة المبكرة ويؤدي إلى قصور في أداء المهارات الوظيفية اليومية، كما أكدت الوزارة أنّه لا يوجد علاج شاف لاضطراب طيف التوحد، ولكن هناك تدخلات علاجية للحد من أعراضه، بل يكون التدخل مزيجا بين «العلاج السلوكي، والعلاج الوظيفي، والعلاج البيولوجي، والعلاج الدوائي».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 5 طرق للحد من أعراض «طيف التوحد» لدى الأطفال، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي.

5 طرق للحد من أعراض «طيف التوحد» لدى الأطفال

1- لا يوجد علاج شاف لاضطراب طيف التوحد، ولكن هناك تدخلات علاجية للحد من أعراضه، ويكون مزيجا مما يلي.

- العلاج السلوكي: الذي يساعد في تعلم المهارات، والحد من التصرفات غير المقبولة.

- العلاج الوظيفي: لعلاج المشكلات الحسية.

- العلاج البيولوجي: من خلال إضافات بعض الأطعمة والفيتامينات، أو تغيير النظام الغذائي.

- العلاج الدوائي: الذي يحسن من أداء الموصلات العصبية، لتحسين الأداءات الانفعالية والسلوكية.

2- الحديث مع الطفل المصاب بطيف التوحد بإستمرار، والتعليق على كل ما يقوم به من فعل، من خلال جمل قصيرة، ومفردات واضحة، والكلام بسرعة مناسبة مع وجود فواصل واضحة بين الجمل.

3- الحفاظ على التوجه الإيجابي بإستمرار تجاه الطفل المصاب بطيف التوحد.

4- افتخر بإنجازات طفلك المصاب بالطيف وإن كانت بسيطة.

5- البحث عن الأنشطة المحببة إلى طفلك المصاب بطيف التوحد، وابدأ بتلك الأنشطة لتعليمه من خلالها.