مصرع شخص دهسا أسفل عجلات قطار في مركز جرجا بسوهاج

صرّحت جهات التحقيق المختصة بدفن شخص لقي مصرعه أسفل عجلات القطار الروسي «أسوان – الإسكندرية»، وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بجوار مزلقان جرجا بدائرة القسم.

مصرع شخص في حادث قطار

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم جرجا، يتضمن ورود بلاغ من ناظر محطة سكة حديد جرجا، يفيد اصطدام القطار الروسي «أسوان – الإسكندرية» بأحد الأشخاص حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بجوار مزلقان جرجا بدائرة القسم، ما أسفر عن وفاته.

العبور من مكان غير مخصص

وبالفحص، تبين أن الجثة تحولت إلى «أشلاء»، وهي لشخص يدعى أحمد حسن محمد محمود، فـي العقد الخامس من العمر، إثر عبوره من شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وحُرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.