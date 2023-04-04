ماذا حدث داخل «المجاورة 11» في 15 مايو؟.. شكاوى الجيران توقع بالباحثين عن الآثار

شكاوى متعددة وردت لضباط مباحث قسم شرطة مدينة 15 مايو جنوب القاهرة، من سكان أحد العقارات التابعة لمجاورة 11 بتضررهم من وجود أصوات هدم وحفر داخل عقار مجاور للعقار محل سكنهم، وظهور العديد من العمال حال ترددهم على ذات العقار في نهار شهر رمضان، بصورة متكررة ومعتادة ولم يعرفوا هؤلاء الأشخاص ولم يرَ أحد منهم من قبل في ذات المنطقة.

شكاوى سكان عقار بالمجاورة 11

في غضون دقائق قليلة، انتقل أحد ضباط الدورية الأمنية وضباط المباحث بالقسم إلى محل العقار مكون من طابقان وغير مكتمل بناء الطابق الثاني، وتبين أنَّ باب العقار مفتوح، وبالدلوف إلى العقار وسؤال واستدعاء مالك العقار تبين أنَّه رجل ويبلغ من العمر 70 عامًا، وبمواجهته بشكاوى الجيران من أعمال الترميم داخل العقار، وأثناء تفتيش العقار من الداخل للتأكّد من صحة أقواله فشاهدوا أعمال حفر وتنقيب عن آثار داخل إحدى الغرف بالطابق الأرضي وكذا حفرة عميقة قطرها 3 أمتار وعمق 8 أمتار والعديد من معدات الحفر ووجود 4 أشخاص.

وجود مقبرة أثرية أسفل العقار

ووفقًا للتحريات الأمنية، تمّ العثور على معدات حفر عبارة عن «هالتي كهربائي وبراويطة وكواريك وفؤوس ومرزبة وثلاثة جرادل وأحبال رفع»، وتبين أنَّ مالك العقار استعان بباقي المتهمين للتنقيب عن الآثار منذ فترة طويلة، مستخدمين الأدوات المضبوطة، اعتقادًا منه بوجود مقبرة أثرية أسفل العقار المملوك له، وأقر باقي المتهمين بقيامهم بالتنقيب عن الآثار.

وتم اصطحاب المتهمين والمضبوطات وهاتف محمول يحوى مقاطع فيديو تفيد ارتكاب المتهمين للواقعة، إلى ديوان قسم شرطة مدينة 15 مايو، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

تعريض حياة قاطني العقارات المجاورة للخطر

وبحسب اعترافاتهم أمام جهات التحقيق أنهم حفروا بعمق في اتجاه العقار المجاور أسفل الأرض اعتقادًا منه بوجود مقبرة أثرية أسفل العقار المملوك له، وأقرّ باقي المتهمين بقيامهم بالتنقيب عن الآثار، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بطلب التحريات من ضباط المباحث حول الواقعة.

تعرف على عقوبة التنقيب عن الآثار

من جهته، قال المحامي أحمد حسن، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إنَّ القانون المصري وضع عقوبة بالمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 بأنَّه يعاقب كل من سرق أثرًا سواء كان مسجلا أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على الـ5 ملايين جنيه.

وأضاف الخبير القانوني أنَّ عقوبة من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءً عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتمّ التحفظ على أعمال الحفر والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة.