«التضامن»: توفير الدعم الفني والتدريب للأسر المنتجة بقطاع الحرف اليدوية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار توفير الدعم الفني والتدريب للأسر المنتجة وجميع العارضين في قطاع الحرف اليدوية على عمليات التسويق والتسعير للمنتجات داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى التسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية للأسر المنتجة والجمعيات الأهلية، ودعم التكتلات الاقتصادية والإنتاجية في الأنشطة المختلفة بالمحافظات وتشجيع أعضائها على تأسيس وحدات إنتاجية وتكتلات الجمعيات التعاونية.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول بين وزارتي التضامن والتنمية المحلية، والذي شهده اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن تسويق المنتجات اليدوية والتراثية والتمكين الاقتصادي.

وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، ومن جانب وزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية وتطوير الريف المصري وتطوير الإدارة المحلية، في حضور عدد من قيادات الوزارتين.

تقنين تراخيص دور الرعاية والحضانات

وأضافت أنه سيتم متابعة المستفيدين من مبادرات التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة، ووضع شعار معارض «ديارنا» على المعروضات التي يرعاها البروتوكول، بالإضافة إلى العمل على توفير وتخصيص أماكن مناسبة بالمحافظات المختلفة لإقامة معارض للمنتجات اليدوية والتراثية علي غرار معارض «ديارنا»، وتنظيم ورش عمل تثقيفية عن ريادة الأعمال والشمول المالي، والتنسيق في مجال تطوير وتنمية سكان المناطق المطورة البديلة للمناطق العشوائية وإتاحة فرص التمكين الاجتماعي والاقتصادي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تقنين تراخيص دور الرعاية والحضانات، فضلا عن تقديم مقترحات البرامج التدريبية للعمالة غير المنتظمة والتنسيق بالمحافظات مع القطاع الخاص في توفير فرص عمل لهم.

الاستفادة من منصة «أيادي مصر» في التسويق الإلكتروني

وأعربت «التضامن»، عن سعادتها بتعزيز التعاون والشراكة مع وزارة التنمية المحلية في مجال التراث الحرفي وتسويق الصناعات التراثية وهو قطاع توليه القيادة السياسية اهتماما بالغًا باعتباره جزء مهم من قوة مصر الناعمة، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا الاستفادة من منصة «أيادي مصر» في التسويق الإلكتروني لمنتجات الأسر المنتجة، كذلك العمل على تطوير مشروعات الأسر المنتجة وفتح أسواق جديدة ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

توجيهات رئاسية بزيادة أعداد الرائدات إلى 20 ألف رائدة

وفي إطار الأنشطة التوعوية ثمنت التضامن الاجتماعي الدور المهم للرائدات الاجتماعيات في الوصول إلى الفئات المستهدفة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بزيادة أعدادهن إلى 20 ألف رائدة، وبالفعل تم الوصول إلى 15 ألف رائدة حتى الآن ولأول مرة سيكون هناك ألف رائد من الرجال.

الرائدات يقمن بتصحيح وتصويب المفاهيم المغلوطة والخاطئة لدى البعض

وأوضحت أن الرائدات يقمن بالعمل على تصحيح وتصويب المفاهيم المغلوطة والخاطئة لدى البعض والتوعية بالقضايا الاجتماعية الصحيحة، ومتابعة برامج التمكين الاقتصادي.

ومن جانبه أشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بجهود وزارة التضامن الاجتماعي والدور الذي تقوم به على أرض المحافظات خاصة ما تقوم به في برامج الحماية الاجتماعية خاصة برنامج «تكافل وكرامة»، وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون والتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي في العديد من القطاعات والمجالات بالمحافظات لتحقيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبصفة خاصة المبادرة الرئاسية، «حياة كريمة» والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والتمكين الاقتصادي للأسر والفئات الأولى بالرعاية في مختلف المدن والمحافظات وكذا تسويق المنتجات اليدوية والتراثية على المستوى المحلي.

كما أشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بتوفير فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر برنامج «مشروعك»، وصندوق التنمية المحلية بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر عبر دخل شهري ثابت، مشيراً إلى منصة «أيادي مصر» للتسويق الإلكتروني والتي أطلقتها الوزارة لتسويق المنتجات والحرف التراثية واليدوية التي تتميز بها المدن المصرية وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص لها على الإنترنت بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب والفتيات والمرأة بالمحافظات والحفاظ على الحرف من الاندثار.

فتح أسواق جديدة وفرصة تسويقية للمنتجات المصرية

وأضاف وزير التنمية المحلية أن رئيس الجمهورية وضع تلك المبادرة تحت رعايته لدعم شباب وفتيات مصر وخلق جيل قادر على امتلاك الحرف الجيدة على الأرض في إطار دعمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة وفرصة تسويقية للمنتجات المصرية في كافة المعارض الداخلية والخارجية.

وقال اللواء هشام آمنة إنه سيكون هناك تعاون في مجال توفير فرص العمل ودعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظات والتسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية للأسر المنتجة وتوفير أماكن لإقامة معارض بعواصم المحافظات.

كما أكد اللواء هشام آمنة على أهمية دور الرائدات الريفيات في العمل المحلى ودعم جهود الدولة في عدد من الملفات خاصة الحماية الاجتماعية الشاملة وتنفيذ بعض المشروعات على أرض الريف المصري.