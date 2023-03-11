وزارة التضامن تعلن تفاصيل معرض «ديارنا عربية» لمستلزمات رمضان 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تنظيم معرض «ديارنا عربية»، بمشاركة 7 دول عربية، لأول مرة بمصر، وذلك خلال الفترة من 16 مارس وحتى 20 أبريل المقبل، مشيرة إلى أن المعرض سيقام على مساحة 3000 متر مربع بمول العرب بمحافظة الجيزة، ويفتح أبوابه للجمهور والدخول مجانا من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء، ويستمر المعرض بالعمل حتى الساعة 3 فجرا خلال أيام شهر رمضان الكريم، وسيتم الدخول للمعرض من بوابات مول العرب، وكافة المعلومات الخاصة بالمعرض متاحة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

معرض «ديارنا عربية»

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن معرض «ديارنا عربية» يقام بمنطقة 6 أكتوبر تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم، لذا سوف يركز على عرض «العبايات العربية بنوعيها حريمي ورجالي»، والتي تتنوع بين الحداثة والتراث، وكذا اكسسوارات العبايات التي تتناسب مع جميع الأعمار والأذواق، كما سيضم المعرض منتجات الخيامية والفوانيس وديكورات وزينة رمضان ومنتجات رمضان خاصة البلح، والتوابل والبخور والعطور والقهوة العربية والتي تحظي بذوق مميز وقبول عالي لدي المجتمع المصري وهو ما تم لمسه خلال معرض «بيت العرب».

عدد المنتجين المشاركين

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى أن عدد المنتجين المشاركين في المعرض يبلغ 150 عارضا من العرب والمصريين و75% منهم من السيدات، هذا إلى جانب مشاركة عدد من شباب رواد الأعمال ومصممي الأزياء المصرية التراثية بلمسة عصرية، كما سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الفنية والترفيهية على هامش المعرض، مشيرة إلى ما تمثله المعروضات التراثية من قوة ناعمة لمصر، بجانب أن مشاركة العارضين بمنتجاتهم المختلفة تكسبهم المزيد من الخبرة والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن معرض «ديارنا عربية» يعد أحد الفرص المهمة للترويج للمنتجات اليدوية والتقليدية المصرية والعربية وبالتالي النهوض بقطاع الصناعات الحرفية والتراثية العربية، وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال، خاصة أن الاقتصاد الإبداعي يشكل أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة عالميا، حيث يتوقع البنك الدولي نموه بمعدل 10% سنويا.

ولفتت إلى أن معرض «ديارنا عربية» هو المعرض العربي المشترك الثاني الذي تنظمه الوزارة مع جامعة الدول العربية بعد معرض «بيت العرب»، الذي أقيم تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 5 يناير حتى 11 يناير 2023، بمشاركة 13 دولة عربية بقصر القبة الرئاسي بمحافظة القاهرة.

برامج التمكين الاقتصادي

وأشارت إلى أن معرض «ديارنا عربية» يعد المعرض الثالث الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي خلال الربع الأول من عام 2023، حيث تم افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية، بمول كايرو فيستيفال بالقاهرة الجديدة تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي»، وذلك خلال الفترة 23 فبراير حتى 11 مارس 2023، وذلك بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوربي في مصر وبنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس.

وأضافت أن القيادة السياسية تولى برامج التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال الكثير من الاهتمام خاصة للمرأة ودائما ما توجه بدعم انطلاق الشباب نحو المشروعات الصغيرة وتوطين الصناعة المصرية الأصيلة والتي تعمل على استغلال الموارد البيئية المتاحة في ظل ما يشهده الوقت الحالي من التحول الرقمي والعديد من آليات التحديث، مثل الشمول المالي للأسر المنتجة وإنشاء منصات التسويق الإلكتروني وغيرها من العوامل.