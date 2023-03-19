«ديارنا عربية» معرض في القاهرة للحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية

عرض برنامج «صباح جديد»، على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ديارنا عربية.. معرض بالقاهرة يحافظ على الحرف اليدوية والتراثية».

وذكر التقرير أن الخرط العربي المعروف بالأرابيسك فن أصيل تتميز به الحضارة العربية الإسلامية التي تعود أصولها إلى أكثر من 1000 عام لتتجلى هذه الحرفة اليدوية أمام محبيها في معرض ديارنا عربية، بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويشجع هذا المعرض على الاهتمام بالمنتجات التراثية العربية، حيث يعرض المعرض مشربيات مصغرة ومشربيات كبيرة ومناضد وبراويز، كما تم بدء العمل في تصميم «السرسوع».

فرص واسعة يوفرها المعرض في هذه النسخة لمصممي الأزياء الشباب المشاركين بتصميمات تراثية وعربية بلمسة عصرية، وتقول إحدى العارضات: «أشترك بالملابس التراثية التي أشتهر بها، ليست جلاليب، لكنها ملابس تراثية معاصرة».

توثيق الهوية العربية عبر أعماله الفنية المتنوعة

ولعل ما يميز الفنان التشكيلي الشعبي حرصه على توثيق الهوية العربية عبر أعماله الفنية المتنوعة التي تظهر عادات وتقاليد شعوبنا، فالفنان التشكيلي الشعبي في مصر يمكنه عمل فن تشكيلي تكعيبي وفنون شعبية وفنون أفريقية وشغل هاند ميد مخصوص للفن الشعبي.