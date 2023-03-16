انطلاق معرض «ديارنا عربية» بمشاركة 150 عارضا اليوم

ينطلق معرض «ديارنا عربية»، الذي تشارك به 7 دول عربية، اليوم الخميس، ويستمر حتى 20 أبريل المقبل.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن المعرض سيقام على مساحة 3000 متر مربع بمول العرب في محافظة الجيزة.

معرض «ديارنا عربية» يفتح أبوابه للجمهور يوميا

وأوضحت الوزارة، أن معرض «ديارنا عربية» يفتح أبوابه للجمهور يوميا، والدخول مجانا من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء، ويستمر في العمل حتى الساعة 3 فجرا خلال أيام شهر رمضان الكريم، وسيتم الدخول للمعرض من بوابات مول العرب.

وأشارت «التضامن» إلى أن المعرض يقام تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم، لذا سوف يركز على العبايات العربية بنوعيها «حريمي – رجالي»، والتي تتنوع بين الحداثة والتراث، وكذلك إكسسوارات العبايات التي تتناسب مع جميع الأعمار والأذواق.

مشاركة 150 عارضا من العرب والمصريين

ويحتوى معرض «ديارنا عربية» على منتجات الخيامية والفوانيس وديكورات وزينة رمضان ومنتجات رمضان، خاصة البلح، والتوابل والبخور والعطور والقهوة العربية، والتي تحظي بذوق مميز وقبول عالي لدى المجتمع المصري، بمشاركة 150 عارضا من العرب والمصريين، و75% منهم من السيدات.

وأشارت وزارة التضامن إلى أن معرض «ديارنا عربية» يعد أحد الفرص المهمة للترويج للمنتجات اليدوية والتقليدية المصرية والعربية، وبالتالي النهوض بقطاع الصناعات الحرفية والتراثية العربية، وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال، خاصة أن الاقتصاد الإبداعي يشكل أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة عالميا؛ إذ يتوقع البنك الدولي نموه بمعدل 10% سنويا.

ويعد معرض «ديارنا عربية» الثالث الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الربع الأول من عام 2023؛ إذ جرى افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية، بمول كايرو فيستيفال بالقاهرة الجديدة تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي»، وذلك خلال الفترة 23 فبراير حتى 11 مارس 2023.