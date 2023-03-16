انطلاق معرض «ديارنا عربية» لأول مرة في مصر بمشاركة 7 دول

افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي، لأول مرة بمصر، معرض «ديارنا عربية» بمشاركة 7 دول عربية، مشيرة إلى أن المعرض يقام بدءا من اليوم الخميس الموافق 16 مارس وحتى 20 أبريل المقبل.

المعرض مقام علي مساحة 3000 متر

وأعلنت التضامن أن المعرض مقام على مساحة 3000 متر مربع بمول العرب بمحافظة الجيزة، ويفتح أبوابه للجمهور والدخول مجانا من الساعة 10 صباحا حتى10 مساء، ويستمر المعرض بالعمل حتى الساعة 3 فجرا خلال أيام شهر رمضان الكريم، ويجرى الدخول للمعرض من بوابات مول العرب.

وأشارت إلى أن معرض ديارنا عربية، يقام بمنطقة 6 أكتوبر تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم، لذا سوف يركز على العبايات العربية بنوعيها (حريمي – رجالي) والتي تتنوع بين الحداثة والتراث.

محتويات المعرض

ويحتوي المعرض علي إكسسوارات العبايات التي تتناسب مع جميع الأعمار والأذواق، كما يحتوي المعرض علي منتجات الخيامية والفوانيس وديكورات وزينة رمضان ومنتجات رمضان خاصة البلح، والتوابل والبخور والعطور والقهوة العربية والتي تحظى بذوق مميز وقبول عالي لدى المجتمع المصري ما جرى لمسه خلال معرض بيت العرب.