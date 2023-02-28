خريطة أماكن معارض أهلا رمضان 2023 بالقاهرة.. تخفيضات 30% على أسعار السلع

تواصل محافظة القاهرة التوسع في عدد منافذ ومعارض السلع ضمن سلسلة معارض أهلا رمضان تحت شعار «المواطن أولا» بمختلف الأحياء، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة، وحول خريطة أماكن معارض أهلا رمضان 2023 بالقاهرة، فتشمل تخفيضات تصل لـ30% على أسعار السلع، تيسيرا على المواطنين، حيث تم الوصول إلى قرابة 100 منفذ أهلا رمضان تقوم المحافظة بتشغيلها بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، علاوة على وجود نحو 2600 منفذ ثابت تابع لعدد من الجهات من أجل توفير السلع الغذائية للمواطنين بسعر مخفض للحد من أي محاولات احتكار أو تلاعب بالأسعار وفق توجيهات القيادة السياسية.

خريطة أماكن معارض أهلا رمضان 2023 بالقاهرة وأسعار السلع

ونشرت المحافظة، خريطة أماكن معارض أهلا رمضان 2023 بالقاهرة، حيث تكون أسعار السلع مخفضة، بداية من اللحوم والسكر والزيت والمكرونة والخضار والفاكهة حيت تصل تخفيضات السلع لـ30%، ومن أماكن معارض أهلا رمضان بالقاهرة ما يلي:

- منفذ شارع رايل بحي حلوان

- منفذ طبطباي بمصر القديمة

- منفذ شارع الفيوم بحي دار السلام

- منفذ شارع حمودة بحي المعصرة

- منفذ شارع 9 أمام محطة مترو حدائق المعادي

- منفذ شارع محمد سيد أحمد بحي حلوان

- منفذ المسجد العظيم بزهراء المعادي

- منفذا ميدان العرب والحرية بالمعادي

- منفذ السلع في شارع الصحافة بحي بولاق أبو العلا.

- منفذ بمنطقة الحي السابع أمام موقف الأتوبيسات بمدينة نصر.

- منفذ سلع في منطقة أثر النبي في خارطة الشيخ مبارك.

خريطة أماكن معارض أهلا رمضان 2023 بالقاهرة

- منفذ ميدان الباشا بحي مصر القديمة.

- معرض بحي البساتين بجوار شركة الكهرباء.

- منفذ سلع بمنطقة المنيل بحي مصر القديمة.

- منفذ السيدة زينب في ميدان زينهم بمنطقة المواردي.

- منفذ ميدان النافورة بالمقطم بجوار مساكن الزلزال.

- منفذ بمنطقة زهراء المعادي بالبساتين.

منافذ سلع بالقاهرة بتخفيضات

- منفذ طرة في مدخل منطقة شق الثعبان بطريق الأوتوستراد.

- منفذ المعصرة أمام محطة مترو المعصرة.

- منفذ شارع 250 أمام المركز الأولمبي بمنطقة بير أم سلطان.

- منفذ أمام مبنى حي 15 مايو.

- منفذ الخليفة بشارع الأشراف.

- منفذ في منطقة الأباجية.

- منفذ شارع الوسط بجوار ميدان الساعة بالتبين.

- منفذ شارع الصفا والمروة بالتبين.

- منفذ شارع أبو رجيلة بالعزبة البحرية والقبلية في حلوان.

- منفذ طبطباي في منطقة مصر القديمة.

- منفذ منطقة الخلفاوي بشبرا.

- منفذ سلع بشارع حسن المأمون بمدينة نصر في القاهرة.

- منفذ بحي الموسكي.

- منفذ جديد بشارع ولي العهد بحدائق القبة.

- منفذ سلع في شارع شبرا بالقاهرة.