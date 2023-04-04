ما هو حكم أكل الأظافر في الصيام؟.. «الإفتاء»: يفطر بهذه الحالة

حكم أكل الأظافر في الصيام يتساءل حوله العديد من المسلمين، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، الذي يحرص فيه المسلمون على صحة الصيام، والتقرب إلى الله بالعبادات الفرائض منها والنوافل، ولا يريدون فعل أي شيء يبطل صيامهم.

حكم أكل الأظافر في الصيام

وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول حكم أكل الأظافر في الصيام، وقال السائل ما حكم أكل الأظافر في الصيام فأنا لا أستطيع إيقاف هذه الحركة اللاإرادية؟.

ورد الدكتور علي جمعة في الفتوى التي حملت رقم «204»، على حول سؤال حكم أكل الأظافر في الصيام، قائلا أنها لا تفطر ما دام لم يَدْخُل جوفَ الإنسانِ منها شيءٌ.

ما هو حكم أكل الأظافر في الصيام؟

كما سألت إحدى السيدات الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول حكم أكل الأظافر في الصيام وأكل الشفاه، ورد عليها الشيخ قائلا: إنه لا مانع من قرص الأظافر ولكن ذلك يترتب عليه وجود باقي منها في الأسنان هذا ما لا يجوز، ويجب تفله، فلا يصح الصوم مع بلعه.