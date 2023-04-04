تجديد حبس ربة منزل حاولت إدخال مخدرات لزوجها في «شنطة فواكه» بحجز حلوان 

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس ربة منزل متهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بإدخال كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، كانت مخبأة داخل الفواكه، ومن المفترض إدخالها إلى أحد المحبوسين احتياطيًا، بحجز قسم شرطة حلوان، كما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي وذلك لفحصه وبيان الجدول المدرج به.

تفتيش زيارات المترددين

تحقيقات النيابة كشفت تفاصيل الواقعة، وهي أنه أثناء قيام قوة قسم شرطة حلوان، بتفتيش زيارات المترددين على المحجوزين بحجز قسم شرطة حلوان للعمل على ضبط ثمة ممنوعات يعاقب عليها القانون، وتم ضبط «آية.خ.س» زوجة أحد المحجوزين بحوزتها كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، كانت مخبأة داخل الفواكه بحقيبة سوداء اللون.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة أقرت بحيازتها الأقراص المخدرة بقصد إدخالها لزوجها، وذلك بالاتفاق فيما بينهما في زيارة سابقة، وبناء عليه تم تحريز المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم.

تعرف على عقوبة حيازة المخدرات

وقال المحامي وائل نجم الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن»، إن المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وفقا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، حددت عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات وجاء نصها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.