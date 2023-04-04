مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «مطروح- الإسكندرية»

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وملاكي على طريق «مطروح- الإسكندرية» الساحلي الدولي، أمام مدينة الضبعة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقل الأربعة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخليه مدير أمن مطروح بالحادث.

وصول ضحايا الحادث إلى المستشفى

واستقبل، اليوم الثلاثاء، مستشفى الضبعة المركزي ضحايا حادث طريق «مطروح- الإسكندرية»، وجاري التعرف على ضحايا والمصابين وتقديم الرعايه الطبية العاجلة للمصابين، من خلال الفريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وتم إيداع الجثتين ثلاجة المستشفى تحت إشراف مفتش الصحة.

الشرطة تفحص موقع الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين طريق «مطروح- الإسكندرية» إلى موقع الحادث 2 كيلو شرق مدينة الضبعة، وجاري الفحص للوقوف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.