محافظ المنوفية: تحرير 4842 محضر تبوير للأراضي الزراعية في 14 شهرا

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إنه جرى تحرير 4842 محضر تبوير للأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الفترة من 19 فبراير 2022 وحتى الآن.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المبذولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، والحد من تبويرها لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

تطهير المساقي في نطاق محافظة المنوفية

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه خلال أسبوع جرى تطهير مساقي خصوصية بمسافة طولية بلغ إجمالها 4 ك و150 متر تطهير تعاونى بنواحي «بتبس، سرسنا، شبرازنجي، طبلوها، طهواي»، والتي تخدم مساحة 330 فدان بالزمام، وجار المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية فضلا عن عقد ندوات عن الإرشاد المائي ونظم الري الحديث في سياق تقليل الفاقد من الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث.

مبادرة 100 مليون شجرة في المنوفية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه يجرى متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة من خلال الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، وجهود الإدارات الزراعية المكثفة في زراعة الأشجار المثمرة والخشبية والزينة لمواجهة التغيرات المناخية لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين.

من جهته، أكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهدا في تقديم كل أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي بالمحافظة، مشددا بضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، للتأكد من تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة للمبادرة.