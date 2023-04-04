خروج 6 مصابين في تصادم ميكروباص بشجرة في المنوفية.. وتحويل 4 لـ«الجامعي»

أكد مصدر مسؤول في مستشفى تلا المركزي، خروج 6 مصابين في حادث اصطدام سيارة بشجرة في قرية «زنارة»، مؤكدا أن الحالات تنوعت بين كسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم التعامل الفوري مع الحالات المصابة في الحادث من قبل الأطباء في قسم الطوارئ.

تحويل 4 مصابين إلى المستشفى الجامعي

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه تم تحويل 4 أشخاص آخرين من المصابين في الحادث إلي مستشفى شبين الكوم الجامعي، للاحتياج لتدخلات جراحية عاجلة لهم لوجود كسور تستحق إجراء عمليات.

حادث تصادم سيارة ميكروباص بشجرة بالمنوفية

وشهدت قرية «زنارة» التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، اصطدام سيارة ميكروباص بشجرة على الطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بشجرة على طريق «شبين الكوم- طنطا» بقرية زنارة في دائرة المركز، حيث تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.