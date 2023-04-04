«سيارة ملطخة بالدماء».. كلمة السر في سقوط المتهمين بقتل سائق تاكسي بالجيزة

لم يتوقع المتهمان بقتل سائق تاكسي في محافظة الجيزة أنَّ يتمّ القبض عليهما بهذه السرعة في مسقط رأسهما بالمنيا، خاصة بعد محاولتهما طمس معالم الجريمة التي ارتكباها بدافع السرقة.

خطة الداخلية

كانت خطة وزارة الداخلية أكثر براعة من التي وضعها المتهمان بعد أن اتفقا فيما بينهما على إيقاف أحد الأشخاص ويطلبا منه توصيلهما إلى مقصدهما حتي ظهر الضحية فاستوقفاه على الطريق الدائري طالبين منه أن يوصلهما إلى مركز سمالوط بالمنيا.

شل حركة المجني عليه

اتفق المتهمان مع الضحية على المبلغ المالي الذي سيتقاضاه منهما ولم يعترضا على ما طلب نظرا لما يضمرانه في نفسيهما، وأثناء سيره على الطريق الإقليمي طلب المتهم الذي كان يجلس في المقعد الخلفي من المجني عليه أن يوقف السيارة ويتركها، وشل الآخر الذي يجلس بجانبه حركته بالسلاح الذي كان يمسك به.

مقاومة وإطلاق النار

لم يتخل المجني عليه عن مصدر رزقه بسهولة وبدأ في مقاومة الجناة حتي استعملوا السلاح الذي كان بحوزتهما ضده وسددا له عيارا ناريا استقر في ظهره محدثا إصابته التي أودت بحياته، وبهذه الطريقة استطاعا أن يتحصلا منه على «مبالغ مالية، هاتف محمول، والتاكسي».

ألقى المتهمان الضحية خارج السيارة وتركاه غارقا في دمائه بعد أن تحصلا من بين طيات ملابسه على مبلغ مالي وهاتف محمول، وقاد أحدهما التاكسي بعيدًا عن الجثة وأخذا منه ما يمكنهما بيعه والحصول على أموال، وتركه في مكان العثور عليه.

في اليوم التالي اكتشف أحد الأشخاص الجريمة بعد أن وجد الجثة على الطريق فأبلغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة والتي حضرت على الفور وتعرفا على الجثة لوجود مواصفات أبلغ بها نجل الضحية قسم شرطة العياط باختفاء والده.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة واستدعاء نجل الضحية الذي تعرف عليه، وتتبعت الأجهزة الأمنية خط سير الجناة حتي تم التوصل إليهما في مركز سمالوط في المنيا والقبض عليهما واعترفا أمام النيابة بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وتحرر المحضر اللازم وأصدر قرار بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.