حققت الحلقات الأولى من مسلسل الكتيبة 101 نجاحًا ملحوظًا، بالإضافة إلى ردود الأفعال الإيجابية لدى المشاهدين وتفاعلهم مع الأحداث التي تزداد تشويقًا، إلى جانب الحلقة 13 من المسلسل لأنها ستضمن أحداث مهمة وفارقة به بعدما انتهت الحلقة السابقة إلى ممارسات أعضاء التنظيم الإرهابي في سيناء.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13.. التنظيم الإرهابي يتيح قتل الأهالي

نالت الحلقة السابقة من المسلسل إعجاب الكثيرون من متابعيه إذ ينتظرون عرض الحلقة 13 خاصة بعد أحداث الحلقة السابقة لإلقاء الضوء على ممارسات الإرهابين إذ أتاحوا قتل الأهالي المتعاونين مع الجيش، وتحكمهم في الخدمات الأساسية من الماء والكهرباء.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13.. موعد العرض على قناة ON

ومن المنتظر عرض الحلقة 13 من مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساء، بعد العرض الأول للحلقة على قناة ON في تمام 9 مساءً، وتُعاد الحلقة الـ11 على نفس القناة، في تمام الساعة 3 من صباح الغد، أما الإعادة الثانية تكون في 10 صباحًا.