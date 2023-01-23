كلب مسعور يعقر 10 أشخاص في نجع حمادي بقنا

أصيب 10 أشخاص بينهم أطفال، اليوم الإثنين، عقرهم كلب مسعور في مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وجرى تقديم المصل اللازم لعلاجهم، كا تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بهجوم كلب مسعور على مجموعة من الأشخاص من بينهم أطفال، وإحداث إصابات متفرقة في أجسادهم، وذلك في قرى أولاد نجم في مركز نجع حمادي.

أسماء المصابين في هجوم كلب نجع حمادي

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين أن المصابين سيد محمود عبد الحميد، 20 عامًا، ومحمود عاطف 16 عامًا، ونورا محمود 12 عامًا، ومنصور محروس 6 سنوات، محمد علي، 36 عامًا، ومحمود احمد عبد اللاه، 11عاما، وهناء أحمد 5 أعوام، ومعاذ حسين، 5 أعوام، وعمر حسن 7 أعوام، وأسماء محمد، 5 أعوام.

على الفور نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وقالت مستشفى نجع خمادي، في بيان صحفي، إنها أعطت المصابين مصل عقر الكلب، مؤكدة أن حالتهم الصحية كويسة وجميعهم خرجوا.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.