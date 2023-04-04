إحالة عامل وصديقه سرقا ماكينة شحن إلكتروني في حلوان للمحاكمة الجنائية

قرر المحامي العام لنيابات حلوان إحالة عامل وصديقه للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بسرقة ماكينة شحن إلكتروني في حلوان عن طريق المغافلة من داخل مكتبة يعمل بها أحد المتهمين.

تحقيقات النيابة حول سرقة ماكينة شحن إلكتروني

وكشفت التحقيقات نيابة حلوان، أن المتهم الرئيسي كان يعمل بالمكتبة وعلم بتواجد مبالغ مالية داخل ماكينات الشحن الإلكتروني الخاصة بالمكتبة، فاختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء عليها عن طريق المغافلة، وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية وعقب استيلائه على الماكينة استعان بالمتهم الثاني، حوّل مبلغًا ماليًا على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأخير عن طريق محفظة إلكترونية، كما تخلص من ماكينة الشحن بإلقائها بـ«رشاح عزبة الوالدة» بدائرة قسم شرطة حلوان وأقرّ المتهم الثاني بما جاء بأقوال المتهم الأول وأيدها.

تفاصيل واقعة سرقة ماكينة شحن إلكتروني

ترجع تفاصيل الواقعة عندما حضر مالك مكتبة مقيم بدائرة القسم، إلى قسم شرطة حلوان لتحرير محضر بالواقعة، وباكتشافه اختفاء ماكينة شحن إلكتروني من داخل المكتبة ملكه والكائنة بمول تجاري كائن بجامعة حلوان بدائرة قسم شرطة حلوان، وتحويل مبلغ مالي منها، وتبين أنَّ وراء ارتكاب الواقعة عامل بذات المكتبة الكائنة بجامعة حلوان، وصديقه المقيمان بدائرة القسم أمكن ضبطهـما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.