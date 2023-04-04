الرئيس القبرصي لـ«القاهرة الإخبارية»: أتطلع للقاء صديقي السيسي لمناقشة موضوعات مهمة

أعرب الرئيس القبرصي، نيكوس كريستودوليدس، عن تطلعه إلى زيارة مصر ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال كريستودوليدس، خلال حوار أجرته قناة القاهرة الإخبارية: «أتطلع إلى لقاء صديقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيارة مصر مهمة جدا هي الثانية لي للخارج بعد زيارتي لليونان، وهذا ليس مصادفة بل له رمزيته المهمة».

وأكد الرئيس القبرصي، أنّ المباحثات ستتضمن عدة مواضيع مهمة جدا بشأن العلاقات الثنائية الممتازة، التي نسعى لدعمها أكثر وأكثر، خاصة في مجالات الطاقة والسياحة والدفاع والأمن، كما أنّ الأحداث ستقودنا لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية.