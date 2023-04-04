موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON.. يستعرض تضحيات رجال الجيش

يتطلع الجمهور إلى معرفة موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON، الذي تدور أحداثه في إطار وطني عن بطولات وتضحيات الجيش المصري، على شاشة قنوات أون في رمضان 2023.

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON

ويبدأ موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على شبكة قنوات أون، في مواعيد مختلفة كي تناسب الجمهور، إذ يأتي موعد عرض المسلسل على قناة أون العامة في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويبدأ عرضه في تمام العاشرة مساءً على قناة ON دراما، أما الإعادة الأولى تكون الساعة الثالثة صباحا، والإعادة الثانية تكون العاشرة صباحا.

أحداث مسلسل الكتيبة 101

تدور أحداث مسلسل الكتيبة 101 في إطار وطني حول وقائع حقيقية تتمثل في الكتيبة 101 التي يتصدى أبطالها للتنظيمات الإرهابية في شمال سيناء، وتتوالى الأحداث.

مسلسل الكتيبة 101

يذكر أن مسلسل الكتيبة 101 مكونة من 20 حلقة فقط، ويذاع عبر قناة أون بمشاركة عدد كبير من الفنانين ومن بينهم عمرو يوسف، آسر ياسين، محمود عبد المغني، فتحي عبد الوهاب، لبلبة، رشا مهدي وغيرهم.