موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل الكتيبة 101 والقنوات الناقلة

يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل الكتيبة 101، المُذاع على قناة ON، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مسلسل الكتيبة 101

منذ الحلقات الأولى لعرض المسلسل حقق نجاحًا ملحوظًا، فضلًا عن ردود الأفعال الإيجابية لدى المشاهدين وتفاعلهم مع الأحداث التي تزداد تشويقًا حلقة بعد حلقة، إذ يتناول العمل على مدار 20 حلقة، بطولات الجيش المصري في مواجهة الإرهاب في سيناء.

وسبق وحددت شبكة قنوات ON، موعد عرض الحلقة 13 مسلسل الكتيبة 101، ضمن خطتها البرامجية التي تتضمن مجموعة متنوعة من المسلسلات الدرامية الحصرية، مع بداية موسم الدراما الرمضانية، التي تُعرض بالتزامن على قنوات أخرى.

موعد عرض الحلقة 13 مسلسل الكتيبة 101

ومن المنتظر أن تعرض الحلقة 13 مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، بعد العرض الأول للحلقة على قناة ON في تمام التاسعة مساء، وتعاد الحلقة الـ 11 على نفس القناة، في تمام الساعة الثالثة من صباح الغد، أما الإعادة الثانية تكون في العاشرة صباحًا.

تفاصيل الحلقة 12 مسلسل الكتيبة 101

الجمهور على موعد مع الحلقة 13 مسلسل الكتيبة 101، لمتابعة الأحداث المشوقة للعمل المكون من 20 حلقة فقط، وتذاع عبر قناة أون.

يشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عددا كبيرا من الفنانين، بينهم عمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمود عبدالمغني، وفتحي عبدالوهاب، ولبلبة، ورشا مهدي وغيرهم.