أماكن للإفطار والخروج في اليوم 13 من رمضان.. أسعار مخفضة

يمتلئ شهر رمضان بالعزومات ويحرص الكثيرون فيه على الخروج للإفطار أو السحور أو التنزه وقضاء أوقاتا مميزة مع الأصدقاء والأحباب في ليالي رمضانية مميزة.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أبرز أماكن للإفطار والخروج في اليوم الثالث عشر من رمضان.

أماكن للإفطار والخروج في رمضان

توجد العديد من أماكن الإفطار المرتفعة الثمن والمناسبة بالنسبة للكثيرين، نعرض أبرزها فيما يلي:

مركب نايل سيتي، شارع النهر، الزمالك، ويعد مكان جذابا للكثيرين، نظرا لموقعه المتميز المطل على نهر النيل.

- الباخرة شامبليون جوهرة النيل، ويتم فيها تقديم وجبة إفطار أوبن بوفيه مع البرنامج الفني والرحلة النيلية المتحركة، والباخرة فيش بوت نايل كابيتال التي تقدم وجبات سحور وإفطار، بالإضافة إلى الباخرة نايل كروز، تقدم برنامج إفطار رمضاني، وفق اختيارك، ثم تقام حفل فنون شعبية وتنورة.

- مركب Royal Viking Egypt، ويتحرك أثناء الإفطار في رحلة نيلية لمدة ساعتين، ويقوم بتقديم بعض عروض التنورة والأنغام الشرقية.

- كما يمكن اختيار ممشى أهل مصر بأسعار مخفضة وتناول وجبات الإفطار على ضفاف النيل.

- ويظل الحسين ومنطقة المعز من أكثر الجهات التي يفضلها الكثيرون ويحرصون على زيارتها وتناول الإفطار بها والسحور أيضا وسط أجواء تراثية تاريخية بالإضافة إلى الصلاة في مسجد الحسين.

- كما يمكن اختيار منطقة وسط البلد، حيث يوجد العديد من المطاعم والكافيهات بها خاصة في شارع عماد الدين وبأسعار مخفضة تستطيع تناول وجبتي الإفطار والسحور والتنزه والجلوس في أجواء مميزة.

- مطعم أرابيسك في منطقة وسط البلد، يقد أنواع عديدة من الأطباق الرئيسية والمُقبلات الخاصة بشهر رمضان، ثم يقوم بتقديم بعض الحلويات الشرقية، وبعدها يقدم مشروب مصري كالشاي أو القهوة، كما يمكن الذهاب إلى مطعم الدهان بالحسين وهو أقدم مطعم كبابجي في الحسين منذ 1890 ويقدم المأكولات المشوية المتنوعة.