كيف تتجنب زيادة فاتورة استهلاك المياه خلال شهر رمضان؟.. الحل في ايدك

تواصل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشورات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تقديم النصائح والارشادات للمستهلكين.

وتأتي تلك الإرشادات في إطار تجنب الزيادة في قيمة فاتورة استهلاك المياه الشهرية خاصة مع ارتفاع الاستهلاك في نهار رمضان قبل انطلاق مدفع الافطار أو فترات ما قبل السحور.

أسباب ارتفاع إيصال فاتورة المياه

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور الأسباب التي يجب أن يتجنبها ويقوم بعلاجها المشترك حتى لا يشكو من الزيادة في قيمة إيصال المياه، لافتةً إلى بعض السلوكيات التي ينفذها المواطن لعلاج بعض المشكلات تتسبب في ارتفاع إيصال فاتورة المياه.

كيف تتجنب زيادة الاستهلاك في فاتورة المياه خلال شهر رمضان

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إنه يجب على المشترك التأكد من إغلاق المحبس المنزلي جيدا والتأكد من أن المواسير بين العداد وباقي الوصلات ليس بها تسرب مثل سخان المياه أو وجود تسريبات بأحد خطوط المياه وكذلك مواسير المياه الواصلة داخل المنزل.

شروخ غير ظاهرة داخل مواسير المياه

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن وجود الثقوب الصغيرة أو الفتحات والشروخ غير الظاهرة داخل مواسير المياه تتسبب في ارتفاع استهلاك المياه، خاصة في الحمامات والمطابخ حيث إنها أكثر الأماكن استخدامًا للمياه إضافة إلى حدوث انفجار مفاجئ في مواسير المياه نتيجة وجود صدأ أو عفن مسبق متراكم، ما يؤدي إلى هدر كمية كبيرة من المياه، وبالتالي ارتفاع فاتورة المياه.

التسربات الناتجة عن سوء استخدام خزانات المياه

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في منشوراتها أن حدوث تسريب للمياه في المبنى بشكل عام سواء التسريب الناتج عن تراكم مياه الأمطار الغزيرة على الأسطح، أو التسربات الناتجة عن سوء استخدام خزانات المياه فوق أسطح المباني، يؤدي إلى تساقط المياه من الأسطح إلى المبنى فضلا عن زيادة الفاتورة حال وجود تشرب ناتج عن الخزانات.