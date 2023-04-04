عدد ساعات الصيام في اليوم الـ13 من رمضان 2023 وموعد الإفطار 

أعلن موقع معهد البحوث الفلكية، عدد ساعات الصيام في اليوم الـ13 من رمضان 2023، بالإضافة إلى توضيح موعد مدفع الإفطار وصلاة المغرب، وأيضا موعد السحور والإمساك اليوم الثلاثاء 4-4-2023، وفقًا لتوقيت محافظة القاهرة.

عدد ساعات الصيام في اليوم الـ13 من رمضان 2023

وترصد «الوطن»، خلال التقرير التالي، موع الإفطار وعدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء الموافق الـ13 رمضان 2023 ومواعد كلا من صلاتي المغرب والفجر، وفقًا لتوقيت محافظة القاهرة المحلي وهو كالتالي:

- مدة ساعات الصيام اليوم الثلاثاء الموافق 13 رمضان، تبلغ 14 ساعة و22 دقيقة.

- موعد صلاة المغرب 6:15.

- موعد صلاة العشاء 7:34.

- موعد السحور 1:59.

- موعد الإمساك 3:59.

- موعد صلاة الفجر 4:13.

- موعد صلاة الشروق 5:41.

- موعد صلاة الظهر 11:58.

- موعد صلاة العصر 3:30.

عدد ساعات الصوم حتى آخر رمضان

اما عن عدد ساعات الصوم خلال الأيام المقبلة من الشهر، فقد تباينت بين يوم وآخر، وجاءت كما يلي:

- 13 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و22 دقيقة.

- 14 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و25 دقيقة.

- 15 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و26 دقيقة.

- 16 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و28 دقيقة.

- 17 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و31 دقيقة.

- 18 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و32 دقيقة.

- 19 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و34 دقيقة.

- 20 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و37 دقيقة.

- 21 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و38 دقيقة.

- 22 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و40 دقيقة.

- 23 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و42 دقيقة.

- 24 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و44 دقيقة.

- 25 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و46 دقيقة.

- 26 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و48 دقيقة.

- 27 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و50 دقيقة.

- 28 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و51 دقيقة.

- 29 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و54 دقيقة.