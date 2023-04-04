ارتفاع ضحايا تصادم سيارتين على طريق «مطروح- الإسكندرية» إلى 3 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين على طريق «مطروح- الإسكندرية» الساحلي الدولي إلى ثلاث حالات وفاة، بعد مصرع الحالة الثالثة بالمستشفى أثناء عمل إنعاش رئوي لها وعدم استجابتها.

حادث تصادم على طريق مطروح

وشهد طريق «الإسكندرية- مطروح» الساحلي الدولي، اليوم الثلاثاء، وقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل وملاكي في المنطقة الواقعة 2 كيلو شرق مدينة الضبعة، مما ادي إلى سقوط مصاب و3 وفيات.

واستقبل مستشفى الضبعة، اليوم الثلاثاء، ضحايا الحادث، وهم المحمدي عبدالله عبدالحكم، 40 سنة، من مركز زفتى بمحافظة الغربية، جثة هامدة، وثلاث حالات مجهولة الهوية، منهم جثتان، أحدهما بها كسر بالجمجمة واشتباه كسر بالفكين، واشتباه كسر بالضلوع.

تلفيات الحادث

وتكثف شرطة تأمين طريق «مطروح- الإسكندرية» ومباحث الضبعة من جهودهما، للتعرف على أسباب وقوع الحادث والتعرف على ملابساته، وجاري الوقوف على التلفيات نتيجة تحطم الأجزاء التي لحقت بالسيارتين، ورفع تقرير إلى جهات التحقيق بتفاصيل الحادث.