«الدفاع البريطانية»: روسيا تسعى لتمويل وتطوير شركات عسكرية بديلة عن «فاجنر»

كشفت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تسعى على الأرجح إلى تمويل وتطوير شركات عسكرية خاصة بديلة، لتحل في نهاية المطاف محل مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، في دورها القتالي المهم في أوكرانيا .

وذكرت الوزارة في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» اليوم الثلاثاء أن هذه الخطوة تأتي في سياق الخلاف الكبير بين وزارة الدفاع الروسية ومجموعة فاجنر.

خلاف كبير بين وزارة الدفاع الروسية ومجموعة فاجنر

وأفادت بأن «القيادة العسكرية الروسية تريد على الأرجح شركة عسكرية بديلة تمتلك سيطرة أكبر عليها»، لافتة إلى أنه مع ذلك، لا توجد شركة عسكرية عسكرية روسية أخرى معروفة تقترب حاليا من حجم فاجنر أو قوتها القتالية.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن القيادة الروسية ربما تعتقد أن الخسائر الفادحة بين الشركات العسكرية الخاصة سوف يتحملها المجتمع الروسي بشكل أفضل مقارنة بالخسائر العسكرية العادية