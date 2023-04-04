«التعليم»: بدء تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالإدارات والمدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بدء تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية الـ 33 ومدارسها بناءً على تعليمات مجلس الوزراء، بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الاستهلاك في الهيئات والمؤسسات الحكومية لأقل من 50%، وذلك في إطار حزمة من القرارات والتعليمات.

ترشيد استهلاك الكهرباء

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، في بيان أنه وفقاً لتوجيهات أيمن موسي وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بضرورة الالتزام بالتعليمات وتطبيقها تم ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى جميع الإدارات التعليمية الـ٣٣ التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ومدارسها.