مصدر بـ«التعليم» يكشف موعد التقديم لرياض الأطفال في المدارس التجريبية

حسم مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء التقديم لرياض الأطفال بالمدارس التجريبية «المدارس الرسمية والمدارس الرسمية المتميزة للغات»، عن العام الدراسي المقبل 2023-2024، في ظل تساؤلات الكثير من أولياء الأمور بشأن التوقيت المحدد للتقديم للعام المقبل.

التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 ، سيبدأ بشكل رسمي، مطلع شهر يونيو المقبل، على أن يكون التقديم إلكترونيًا بشكل كامل عبر سيستم خاص بذلك، وسيكون موعد بدء التقديم موحدا على مستوى الجمهورية.