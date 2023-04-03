تعليمات مهمة من «التعليم» بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أرسلت الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا للمديريات التعليمية بشأن الإعداد والتجهيز لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي، المقرر انطلاقها في مايو المقبل.

اتاحة الامتحان علي المنصة قبل أسبوعين

وحددت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، مجموعة من الإجراءات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي وهي كالتالي:-

- التوجيه لمديري عموم الإدارات التعليمية بالتنبيه، والتشديد على المختصين بوضع وإدخال الامتحانات «التطوير التكنولوجي - التوجيه» على المنصة.

- الانتهاء من الأعمال الخاصة بتجهيز ومراجعة وإتاحة الامتحانات الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات قبل بداية الامتحانات بأسبوعين.

- العودة للدعم الفني لسرعة تلافي أي ملاحظات.

مراجعة البنية التكنولوجية

- التنبيه على المدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيا بمراجعة البنية التكنولوجية للتأكد من صلاحيتها والرجوع إلى الدعم الفني لتلافي أي ملاحظات.