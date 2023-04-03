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«التعليم»: مدرسة كلية النصر بالإسكندرية لم تعلن إفلاسها.. والعمل منتظم بها

كتب:

أميرة فكري
11:54 م | الإثنين 03 أبريل 2023
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تردد عن إعلان مدرسة كلية النصر للبنات (EGC) التابعة لإدارة وسط التعليمية بالإسكندرية الإفلاس جملة وتفصيلا، مؤكدا أن المدرسة تقع تحت مظلة المعاهد القومية التي تتولى إدارة أي التزامات مالية خاصة بالمدارس التابعة لها.

التزامات مالية 

وأضاف المتحدث الرسمي، في بيان، أن أي نقص في الموارد المالية في المدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية تتولى المعاهد القومية سد التزامتها المالية.

انتظام حضور الطلاب 

وأكد المتحدث الرسمي أن العمل منتظم بالمدرسة سواء فيما يتعلق بالمعلمين أو انتظام حضور الطلاب، مشيرا إلى أنه حدث عجز في الموازنة الخاصة بالمدرسة نتيجة قصور في الادارة المالية للمدرسة ويجري التحقيق حاليا من جانب الوزارة لتحديد المسئولين عن هذا القصور واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم.

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