«التعليم» تعلن عن منح دراسية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن منح دراسية للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2023، للدراسة في المدرسة الألمانية الفندقية بالجونة، شاملة مصروفات الدراسة والإعاشة بسكن الطلبة طوال مدة الدراسة بالمدرسة، وذلك بعد موافقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم.

منح دراسية للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2023

وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية، في خطاب رسمي، بالإعلان عن المنحة بالمدارس الإعدادية طبقا للقواعد المعمول بها، وتجهيز إحدى القاعات بالمدارس أو بمقر المديريات حتى يتم تجميع الطلاب الراغبون في الالتحاق بالمدرسة مع حضور أولياء أمورهم، بالإضافة إلي توفير غرفتين لإجراء المقابلات الشخصية مع الطلاب وفقاً للجدول التالي:

إجراء المقابلات الشخصية مع الطلاب

- محافظة أسوان: الأحد 9 أبريل 2023، عدد الطلاب المستهدفين من كل محافظة 70 طالب وطالبة، تبدأ من الساعة الثامنة صباحا.

- محافظة الأقصر: الاثنين 10 أبريل 2023، عدد الطلاب المستهدفين من كل محافظة 70 طالب وطالبة، تبدأ المقابلات من الساعة الثامنة صباحا.

- محافظة قنا: الثلاثاء 11 أبريل 2023، عدد الطلاب المستهدفين من كل محافظة 70 طالب وطالبة، تبدأ المقابلات من الساعة الثامنة صباحا.

- محافظة سوهاج: الأربعاء 12 أبريل 2023، عدد الطلاب المستهدفين من كل محافظة 70 طالب وطالبة، تبدأ المقابلات من الساعة الثامنة صباحا.

- محافظة أسيوط: الخميس 13 أبريل 2023، عدد الطلاب المستهدفين من كل محافظة 70 طالب وطالبة، تبدأ المقابلات من الساعة الثامنة صباحا.

- محافظة مرسي مطروح: الجمعة 14 أبريل 2023، عدد الطلاب المستهدفين من كل محافظة 70 طالب وطالبة، تبدأ المقابلات من الساعة الثامنة صباحا.

- محافظة الفيوم: الأربعاء 19 أبريل 2023، عدد الطلاب المستهدفين من كل محافظة 70 طالب وطالبة، تبدأ المقابلات من الساعة الثامنة صباحا.